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Бауер розповів, про що говоритиме Залужний на зустрічі Ради Україна-НАТО

17 січня 2024 14:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бауер розповів, про що говоритиме Залужний на зустрічі Ради Україна-НАТО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 січня, у Брюсселі відбудеться перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил. Віддалено у ній візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, передає "Європейська правда".

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Про що говоритиме Залужний

"На завершальному засіданні сьогоднішнього дня — першому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі начальників штабів — ми заслухаємо останню інформацію від наших українських партнерів і обговоримо поточну ситуацію, підтверджуючи нашу незмінну підтримку України", — наголосив Бауер.

За його словами, сьогодні 693-й день того, що російські окупанти вважали триденною війною.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що результат цієї війни визначить долю світу", — сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вчора провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.

Також ми писали, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав державних і приватних діячів на Заході готуватися до епохи, в якій може статися будь-що. Зокрема, початок війни.

війна
НАТО
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
окупанти

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