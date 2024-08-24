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Байден может передумать и позволить Украине бить вглубь оружием США по России, — Politico

24 августа 2024 08:54
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Байден может изменить решение о запрещении использования оружия США по России
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украина может дожать США и изменить их решение о запрете использования американского оружия для атак в глубь России. В частности, наступательная операция в Курской области может стать для этого главным рычагом влияния.

Об этом 23 августа сообщает Politico.

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Байден может передумать по поводу Украины

По оценкам Politico, представители украинской власти демонстрируют Байдену наступательной операцией в Курской области готовность воевать более жестко против России и иллюзорные "красные линии", которыми Кремль пугал мир. В издании отметили, что ограничения со стороны Байдена по использованию F-16 и дальнобойного оружия против России вызвали недовольство в Украине. Мол, ВСУ нужна большая "свобода рук" , поэтому между Вашингтоном и Киевом могли быть переговоры.

"Некоторые в высших эшелонах аппарата национальной безопасности Байдена считают, что Киев может начать публичную кампанию, чтобы застраховаться от любой потенциальной значительной потери позиций в Украине в ближайшие месяцы, по словам одного человека, знакомого с внутренними разговорами между Вашингтоном и Киевом", — говорится в издании.

Также журналисты Politico, ссылаясь на собственные источники среди чиновников, утверждают, что Байден может изменить свое решение о запрете перед выборами.

"Есть определенные признаки того, что Байден может захотеть сделать что-то большое в отношении Украины — возможно, отменить некоторые ограничения перед выборами, поскольку он не баллотируется. Гарантии нет, но мы слышим, что он думает об этом", — сказал один высокопоставленный украинский советник.

Кто все равно выступает против использования своего оружия Украиной

Неназванные британские чиновники на правах анонимности заявили, что британские ракеты Storm Shadow, которые пока Украине не позволяют использовать по российским аэродромам и поставкам вглубь России, могут быть не такими эффективными на поле боя, как ожидается.

"Один представитель администрации сказал, что использование Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems — ракет большой дальности, которые украинцы месяцами хотели использовать для удара внутри России — может быть не таким эффективным, как рекламируется. Украинские военные имеют ограниченный запас ракет, и те, что есть, могут не достичь критически важных российских целей, которые уже вышли за пределы их радиуса действия. Самое важное то, что 90 процентов самолетов, которые запускают крылатые бомбы из российского воздушного пространства на украинскую гражданскую инфраструктуру, уже вышли за пределы действия этих ракет", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

США частично смягчили запрет на использование своих ракет большой дальности внутри России, но только для обороны как контрбатарейный огонь, чтобы поразить российские ракетные пусковые пункты непосредственно над границей, ведущей огонь по Украине.

"Наша политика позволяет Украине вести встречный огонь, чтобы оградить себя от атак России над этим приграничным регионом — и этот пограничный регион включает Курск, и он включает Сумы", — заявила в четверг, 22 августа, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Также украинцы используют американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему для поражения мостов, складов и российских подразделений, используя высокоточные боеприпасы с разрешения США.

Есть человек, который может давить на Байдена

Представитель Кен Калверт от штата Калифорния, возглавляющий комиссию, контролирующую большую часть бюджета Пентагона, подверг резкой критике нерешительность администрации Байдена и призвал одобрить ракетные удары глубже российской территории во время дискуссий о передаче Украине F-16. Впоследствии администрация Байдена таки пришла к согласию по поставкам истребителей и других видов оружия.

Сейчас Калверт снова критикует администрацию и убеждает, что ограничение украинцев только продолжит войну.

"Очевидно, что в Курске хотели бы использовать дальний огонь, а именно ATACMS. И есть определенный страх и трепет со стороны администрации. В какой-то момент война должна закончиться, и если украинцы не смогут защитить свою территорию, атакуя цепочку поставки, которую двигает российские военные" операции, будет тяжело привлечь их к столу переговоров", — сказал Калверт.

В издании отметили, что у Байдена немного времени на размышления и подготовку такого решения об оружии. У выборов в США нет четкой определенности относительно будущей позиции кандидатов — Камилы Гаррис и Дональда Трампа.

В США хотят перезагрузки отношений с Кремлем

Politico отмечает, что в начале августа с Салливаном встретились представители от коалиции двухпартийных сенаторов, которые настаивали, чтобы Украина позволила бить вглубь России американским оружием.

"Их аргумент был похож на тот, какой они и многие другие, в том числе украинцы, выдвигали раньше. Они говорят, что США должны снять все ограничения, потому что если они этого не сделают и Украина проиграет, администрация будет известна как та, которая не сделала достаточно, когда могла. Такое оформление подчас вызывало гнев чиновников в Белом доме, которые настаивали на том, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что ему не нужно рисковать собственной национальной безопасностью ради Киева", — рассказали в издании.

Анонимные чиновники из США добавили, что в кулуарах есть обсуждение о перезагрузке отношений с Москвой. Снятие ограничений на оружие может усугубить ситуацию.

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