Байден може змінити рішення про заборону використання зброї США по Росії

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Україна може дотиснути США і змінити їх рішення щодо заборони використання американської зброї для атак углиб Росії. Зокрема, наступальна операція в Курській області може стати для цього головним важелем впливу.

Про це 23 серпня повідомляє Politico.

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Байден може передумати щодо України

За оцінками Politico, представники української влади демонструють Байдену наступальною операцією в Курській області готовність воювати жорсткіше проти Росії та ілюзорні "червоні лінії", якими Кремль лякав світ. У виданні зазначили, що обмеження з боку Байдена щодо використання F-16 та далекобійної зброї проти Росії викликали незадоволення в Україні. Мовляв, ЗСУ потрібна більша "свобода рук", тож між Вашингтоном і Києвом, могли бути переговори.

"Дехто у вищих ешелонах апарату національної безпеки Байдена вважає, що Київ може розпочати публічну кампанію, щоб застрахуватися від будь-якої потенційної значної втрати позицій в Україні в найближчі місяці, за словами однієї людини, знайомої з внутрішніми розмовами між Вашингтоном і Києвом", — йдеться у виданні.

Також журналісти Politico, посилаючись на власні джерела серед високопосадовців, стверджують, що Байден може змінити своє рішення щодо заборони перед виборами.

"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике щодо України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це", — сказав один високопоставлений український радник.

Хто все одно виступає проти використання своєї зброї Україною

Неназвані британські чиновники на правах анонімності заявили, що британські ракети Storm Shadow, які наразі Україні не дозволяють використовувати по російських аеродромах та складах постачання углиб Росії, можуть бути не такими ефективними на полі бою, як очікується.

"Один представник адміністрації сказав, що використання Storm Shadow або Army Tactical Missile Systems — ракет великої дальності, які українці місяцями хотіли використати для удару всередині Росії — може бути не таким ефективним, як рекламується. Українські військові мають обмежений запас ракет, і ті, що є, можуть не досягти критично важливих російських цілей, які вже вийшли за межі їх радіусу дії. Найважливіше те, що 90 відсотків літаків, які запускають крилаті бомби з російського повітряного простору на українську цивільну інфраструктуру, вже вийшли за межі дії цих ракет", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

США частково пом'якшили заборону на використання своїх ракет великої дальності всередині Росії, але лише для оборони — як контрбатарейний вогонь, щоб вразити російські ракетні пускові пункти безпосередньо над кордоном, що веде вогонь по Україні.

"Наша політика дозволяє Україні вести зустрічний вогонь, щоб захистити себе від атак Росії над цим прикордонним регіоном — і цей прикордонний регіон включає Курськ — і він включає Суми", — заявила в четвер, 22 серпня, прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

Також українці використовують американську високомобільну артилерійську ракетну систему для ураження мостів, складів постачання та російських підрозділів, використовуючи високоточні боєприпаси з дозволу США.

Є людина, яка може тиснути на Байдена

Представник Кен Калверт від штату Каліфорнія, який очолює комісію, що контролює більшу частину бюджету Пентагону, різко розкритикував нерішучість адміністрації Байдена та закликав схвалити ракетні удари глибше російської території під час дискусій щодо передачі Україні F-16. Згодом адміністрація Байдена таки дійшла згоди щодо постачання винищувачів та інших видів зброї.

Зараз Калверт знову критикує адміністрацію та переконує, що обмеження українців лише продовжить війну.

"Очевидно, що в Курську хотіли б використовувати дальній вогонь, а саме ATACMS. І є певний страх і трепет з боку адміністрації. У якийсь момент війна повинна закінчитися, і якщо українці не зможуть захистити свою територію, атакуючи ланцюжок постачання, який рухає російські військові операції, буде важко залучити їх до столу переговорів", — сказав Калверт.

У виданні зазначили, що Байден має небагато часу на роздуми та підготовку такого рішення про зброю. Вибори в США не мають чіткої визначеності щодо майбутньої позиції кандидатів — Каміли Гарріс та Дональда Трампа.

В США хочуть перезавантаження стосунків з Кремлем

Politico зазначає, що на початку серпня з Салліваном зустрілися представники від коаліції двопартійних сенаторів, які наполягали, щоб Україні дозволили бити углиб Росії американською зброєю.

"Їхній аргумент був схожий на той, який вони та багато інших, у тому числі українці, висували раніше. Вони кажуть, що США повинні зняти всі обмеження, тому що якщо вони цього не зроблять і Україна програє, адміністрація буде відома як та, яка не зробила достатньо, коли могла. Таке оформлення часом викликало гнів високопосадовців у Білому домі, які наполягали на тому, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що йому не потрібно ризикувати власною національною безпекою заради Києва", — розповіли у виданні.

Анонімні посадовці з США додали, що в кулуарах є обговорення про перезавантаження стосунків з Москвою. Зняття обмежень на зброю можуть погіршити ситуацію.