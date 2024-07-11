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Австралия предоставит рекордную помощь Украине — что в нее будет входить

11 июля 2024 23:48
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Австралия объявила об очередной помощи Украине и рассказала, чем поможет ВСУ
Австралийские военные. Фото: пресс-центр НАТО
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов на военную поддержку. Это будет самый большой вклад в военные усилия со времени российского вторжения. Вице-премьер-министр и министр обороны Ричард Марлз объявил о пакете помощи в последний день саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом 11 июля, в четверг сообщает австралийское издание ABC News.

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Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы и партию современной тактической обуви.

Также группа австралийских военнослужащих в составе 700 бойцов, уже дислоцирующихся в Европе, будет обучать своих коллег по вопросам безопасности.

Таким образом, как отмечают в австралийском правительстве, это увеличивает общую стоимость поддержки ВСУ со стороны Австралии до 1,1 миллиарда долларов.

"Это не последний пакет помощи, который мы объявим, — сказал Марлез. — Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется Украине для разрешения этого конфликта на ее собственных условиях".

Напомним, США уже рассматривают возможность предоставления Украине разрешения использовать американское оружие для ударов глубоко в России.

В то же время Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.

НАТО оружие Австралия военная помощь война в Украине

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