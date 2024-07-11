Австралія оголосила про чергову допомогу Україні та розповіла, чим допоможе ЗСУ

Австралійські військові. Фото: пресцентр НАТО

Уряд Австралії має намір надати Україні ще $250 мільйонів на військову підтримку. Це буде найбільший внесок у військові зусилля з часу російського вторгнення. Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Річард Марлз оголосив про пакет допомоги в останній день саміту НАТО у Вашингтон.

Про це 11 липня, у четвер повідомляє австралійське видання ABC News.

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Австралійський військовий пакет включає керовані ракети й ракети протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси та партію сучасного тактичного взуття.

Також група австралійських військовослужбовців у складі 700 бійців, які вже дислокуються в Європі, буде навчати своїх колег у питаннях безпеки.

Таким чином, як зазначають в австралійському уряді, це збільшує загальну вартість підтримки ЗСУ з боку Австралії до $1,1 мільярда.

"Це не останній пакет допомоги, який ми оголосимо, — сказав Марлез. — Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно Україні для вирішення цього конфлікту на її власних умовах".

Нагадаємо, США вже розглядають можливість надання Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів глибоко в Росії.

Тим часом Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ.