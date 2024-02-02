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Авиатроща Ил-76 — Лубинец заявил, что Красный Крест не ответил на запрос по поводу пленных на борту

2 февраля 2024 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Авиатроща Ил-76 — Лубинец заявил, что Красный Крест не ответил на запрос по поводу пленных на борту
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не ответил по поводу авиатрощи российского самолета Ил-76. Как известно, есть информация, что на борту якобы находились украинские военнопленные.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Голосу Америки.

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Лубинец выразил надежду на "максимально быструю и эффективную реакцию" со стороны Красного Креста как организации с уникальным мандатом по защите прав военнопленных. Однако ответа не дождался.

Он отметил, что для получения какой-либо информации о пленных необходимо, чтобы международные партнеры проявляли желание "нажимать на российскую сторону", но МККК этого не делает.

"К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян", — сказал омбудсмен.

Лубинец об авиакатастрофе Ил-76

Напомним, что в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же, это могли быть украинские военнопленные.

Также мы сообщали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Добавим, что Лубинец заявил, что российская сторона до сих пор официально не предоставила никаких имен и фамилий лиц, погибших из-за сбития самолета Ил-76. При этом сетью распространяются неофициальные списки погибших.

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Красный Крест
Дмитрий Лубинец
война в Украине
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Россия

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