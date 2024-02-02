Авиатроща Ил-76 — Лубинец заявил, что Красный Крест не ответил на запрос по поводу пленных на борту

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: president.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста (МККК) до сих пор не ответил по поводу авиатрощи российского самолета Ил-76. Как известно, есть информация, что на борту якобы находились украинские военнопленные.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Голосу Америки.

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Лубинец выразил надежду на "максимально быструю и эффективную реакцию" со стороны Красного Креста как организации с уникальным мандатом по защите прав военнопленных. Однако ответа не дождался.

Он отметил, что для получения какой-либо информации о пленных необходимо, чтобы международные партнеры проявляли желание "нажимать на российскую сторону", но МККК этого не делает.

"К сожалению, я постоянно фиксирую факты, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат, не требует ничего от россиян", — сказал омбудсмен.

Лубинец об авиакатастрофе Ил-76

Напомним, что в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же, это могли быть украинские военнопленные.

Также мы сообщали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, разбившемся в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Добавим, что Лубинец заявил, что российская сторона до сих пор официально не предоставила никаких имен и фамилий лиц, погибших из-за сбития самолета Ил-76. При этом сетью распространяются неофициальные списки погибших.