Авіатроща Іл-76 — Лубінець заявив, що Червоний Хрест не відповів на запит щодо полонених на борту

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: president.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не відповів стосовно авіатрощі російського літака Іл-76. Як відомо, є інформація, що на борту нібито перебували українські військовополонені.

Про це Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

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Червоний Хрест не дав відповіді щодо полонених на борту Іл-76

Лубінець виразив надію на "максимально швидку та ефективну реакцію" з боку Червоного Хреста, як організації з унікальним мандатом щодо захисту прав військовополонених. Проте, відповіді не дочекався.

Він зазначив, що для отримання будь-якої інформації про полонених необхідно, щоб міжнародні партнери проявляли бажання "натискати на російську сторону", але МКЧХ цього не робить.

"На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян", — сказав омбудсмен.

Лубінець про авіакатастрофу Іл-76

Нагадаємо, що в Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж це могли бути українські військовополонені.

Також ми повідомляли, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.

Додамо, що Лубінець заявив, що російська сторона і досі офіційно не надала жодних імен і прізвищ осіб, які загинули через збиття літака Іл-76. При цьому мережею ширяться неофіційні списки загиблих.