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Авиакатастрофа в Малави — вице-президент страны и пассажиры самолета погибли

11 июня 2024 17:22
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Бригадир София
редактор
Вице-президент Малави Саулоса Чилимы погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулоса Чилимы. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент африканской страны Малави Лазарус Чаквера подтвердил гибель вице-президента Саулоса Чилимы в результате авиационной катастрофы. Также он сообщил о гибели девяти других лиц.

Об этом сообщило агентство Associated Press во вторник, 11 июня.

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Отмечается, что военный самолет, на борту которого находились Чилима и бывшая первая леди Шанил Дзимбир, исчез 10 июня и был найден разбитым в горах на севере Малави из-за дня поисков.

В прямом эфире национального телевидения Чаквер заявил, что все люди на борту погибли. Самолет перевозил семь пассажиров и троих членов экипажа. Он также сообщил, что самолету было запрещено приземляться в аэропорту Мзузу из-за плохих погодных условий и видимости и было предложено вернуться в Лилонгве. После потери связи с самолетом он скрылся с радаров. Для поиска в лесной местности гор Вифия было задействовано 600 человек.

Напомним, в России разбился истребитель Су-34. Катастрофа произошла в Северной Осетии во время плановых учений, экипаж не выжил.

Ранее мы писали, что в Иране в авиакатастрофе погиб президент Ибрагим Райси. Генеральный штаб Ирана опубликовал предварительный отчет комиссии по расследованию масштабов и причин крушения вертолета.

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