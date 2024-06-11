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Авіакатастрофа в Малаві — віцепрезидент країни та пасажири літака загинули

11 червня 2024 17:22
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Віцепрезидент Малаві Саулоса Чіліми загинув в авіакатастрофі
Віцепрезидент Малаві Саулоса Чіліми. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент африканської країни Малаві Лазарус Чаквера підтвердив загибель віцепрезидента Саулоса Чіліми у результаті авіаційної катастрофи. Також він повідомив про загибель дев’яти інших осіб. 

Про це повідомила агенція Associated Press у вівторок, 11 червня.

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Зазначається, що військовий літак, на борту якого перебували Чіліма та колишня перша леді Шаніл Дзімбір, зник 10 червня і був знайдений розбитим у горах на півночі Малаві через день пошуків.

У прямому ефірі національного телебачення Чаквера заявив, що всі люди на борту загинули. Літак перевозив сім пасажирів і трьох членів екіпажу. Він також повідомив, що літаку було заборонено приземлятися в аеропорту Мзузу через погані погодні умови та видимість і було запропоновано повернутися до Лілонгве. Після втрати зв’язку з літаком він зник з радарів. Для пошуків у лісовій місцевості гір Віфія було задіяно 600 осіб.

Нагадаємо, в Росії розбився винищувач Су-34. Катастрофа трапилась у Північній Осетії під час планових навчань, екіпаж не вижив. 

Раніше ми писали, що в Ірані в авіатрощі загинув президент Ібрагім Райсі. Генеральний штаб Ірану опублікував попередній звіт комісії з розслідування масштабів і причин аварії вертольота.

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