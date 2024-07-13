Падение Sukhoi Superjet 100 – появилось видео инцидента

Самолет Sukhoi Superjet 100. Фото иллюстративное: росСМИ

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа. Момент падения российского самолета теперь ширится по сети.

Соответствующее видео было обнародовано на ряде Telegram-каналов .

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Момент падения российского самолета

Известно, что в результате авиатрощи в Подмосковье погибли по меньшей мере три человека, которые были членами экипажа Sukhoi Superjet 100.

На видео можно увидеть, как воздушное судно быстро теряет высоту и падает в лесной местности. После этого видно густое облако дыма, вызванное взрывом.

Напомним, в Норвежском море столкнулись российский корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.

Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28. Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.