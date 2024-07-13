Падение Sukhoi Superjet 100 – появилось видео инцидента

Авиакатастрофа в Подмосковье — камера зафиксировала момент падения пассажирского самолета
В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа. Момент падения российского самолета теперь ширится по сети.
Соответствующее видео было обнародовано на ряде Telegram-каналов .
Момент падения российского самолета
Известно, что в результате авиатрощи в Подмосковье погибли по меньшей мере три человека, которые были членами экипажа Sukhoi Superjet 100.
На видео можно увидеть, как воздушное судно быстро теряет высоту и падает в лесной местности. После этого видно густое облако дыма, вызванное взрывом.
Напомним, в Норвежском море столкнулись российский корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.
Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28. Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.
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