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Авиакатастрофа в Подмосковье — камера зафиксировала момент падения пассажирского самолета

13 июля 2024 09:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Падение Sukhoi Superjet 100 – появилось видео инцидента
Самолет Sukhoi Superjet 100. Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

В Подмосковье разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились три члена экипажа. Момент падения российского самолета теперь ширится по сети.

Соответствующее видео было обнародовано на ряде Telegram-каналов .

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Момент падения российского самолета

Известно, что в результате авиатрощи в Подмосковье погибли по меньшей мере три человека, которые были членами экипажа Sukhoi Superjet 100.

На видео можно увидеть, как воздушное судно быстро теряет высоту и падает в лесной местности. После этого видно густое облако дыма, вызванное взрывом.

Напомним, в Норвежском море столкнулись российский корабль и глубоководный аппарат. Значительный ущерб понес "АС-36", не позволяющий продолжать испытания.

Ранее мы писали, что в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28. Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.

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