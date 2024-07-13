Падіння Sukhoi Superjet 100 — з'явилося відео інциденту

Авіакатастрофа у Підмосков'ї — камера зафіксувала момент падіння пасажирського літака
У Підмосков'ї розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, на борту якого перебувало троє членів екіпажу. Момент падіння російського літака тепер шириться мережею.
Відповідне відео оприлюднили на низці Telegram-каналів.
Момент падіння російського літака
Відомо, що внаслідок авіатрощі у Підмосков'ї загинули щонайменше троє осіб, які були членами екіпажу Sukhoi Superjet 100.
На відео можна побачити, як повітряне судно стрімко втрачає висоту і падає у лісовій місцевості. Після того видно густу хмару диму, викликану вибухом.
Нагадаємо, у Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Значних збитків зазнав "АС-36", які не дозволяють продовжувати випробування.
Раніше ми писали, що у Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.
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