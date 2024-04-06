В каких областях отключают свет

Аварийные отключения света – в каких регионах действуют
В энергосистеме Украины нет дефицита. Но в ряде регионов введены аварийные отключения света. Причина – в дисбалансе генерации электроэнергии.
Заявили в пятницу, 5 апреля, в Министерстве энергетики Украины.
Ситуация контролируемая — энергосистема работает стабильно
Дисбаланс генерации возник из-за повреждений в результате российских атак на подстанции, — отмечается в сообщении Минэнерго.
Аварийные отключения действуют в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. В Харьковской – почасовые отключения.
Напомним, 4 апреля без света остались сотни одесситов.
А в Харькове 31 марта энергетики вынуждены были вернуться к применению графиков почасовых отключений. Ситуация с электроснабжением в городе остается сложной.
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