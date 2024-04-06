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Аварийные отключения света – в каких регионах действуют

6 апреля 2024 02:59
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В каких областях отключают свет
Люди в квартире без света. Фото иллюстративное: Pixabay
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В энергосистеме Украины нет дефицита. Но в ряде регионов введены аварийные отключения света. Причина – в дисбалансе генерации электроэнергии.

Заявили в пятницу, 5 апреля, в Министерстве энергетики Украины.

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Дисбаланс генерации возник из-за повреждений в результате российских атак на подстанции, — отмечается в сообщении Минэнерго.

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Telegram/МИНЕНЕРГО

Аварийные отключения действуют в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. В Харьковской – почасовые отключения.

Напомним, 4 апреля без света остались сотни одесситов.

А в Харькове 31 марта энергетики вынуждены были вернуться к применению графиков почасовых отключений. Ситуация с электроснабжением в городе остается сложной.

война
Минэнерго
Харьковская область
Запорожская область
Днепропетровская область
Сумская область
Полтавская область
отключения света

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