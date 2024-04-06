Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Аварійні відключення світла — в яких регіонах діють arrow

Аварійні відключення світла — в яких регіонах діють

6 квітня 2024 02:59
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В яких областях відключають світло
Люди у квартирі без світла. Фото ілюстративне: Pixabay
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В енергосистемі України дефіциту немає. Але у низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла. Причина — у дисбалансі генерації електроенергії. 

Заявили в п'ятницю, 5 квітня, в Міністерстві енергетики України.

Читайте також:

Ситуація контрольована — енергосистема працює стабільно

Дисбаланс генерації виник через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, — зазначається у повідомленні Міненерго.

null
Telegram/МІНЕНЕРГО

Аварійні відключення діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областяхНа Харківщині – погодинні відключення.

Нагадаємо, 4 квітня без світла залишилися сотні одеситів. 

А у Харкові 31 березня енергетики були змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. У місті залишається складною ситуація з електропостачання.

війна
Міненерго
Харківська область
Запорізька область
Дніпропетровська область
Сумська область
Полтавська область
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК