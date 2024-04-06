В яких областях відключають світло

Аварійні відключення світла — в яких регіонах діють
В енергосистемі України дефіциту немає. Але у низці регіонів запроваджені аварійні відключення світла. Причина — у дисбалансі генерації електроенергії.
Заявили в п'ятницю, 5 квітня, в Міністерстві енергетики України.
Ситуація контрольована — енергосистема працює стабільно
Дисбаланс генерації виник через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, — зазначається у повідомленні Міненерго.
Аварійні відключення діють у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. На Харківщині – погодинні відключення.
Нагадаємо, 4 квітня без світла залишилися сотні одеситів.
А у Харкові 31 березня енергетики були змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень. У місті залишається складною ситуація з електропостачання.
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