Аварийная посадка — в Польше приземлился американский беспилотник
В ходе выполнения плановых тренировок американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше, недалеко от города Мирославец.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Польши.
Беспилотник США в Польше - что известно
В понедельник, 18 марта, после 23:00 вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши.
Посадка прошла в соответствии с процедурами в безопасной нежилой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводится военной полицией, говорится в сообщении.
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