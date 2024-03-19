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Аварийная посадка — в Польше приземлился американский беспилотник

19 марта 2024 05:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Аварийная посадка - в Польше приземлился американский беспилотник
Американский беспилотник. Фото: Генштаб Вооруженных сил Польши.
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В ходе выполнения плановых тренировок американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку в Польше, недалеко от города Мирославец.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Польши.

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В понедельник, 18 марта, после 23:00 вблизи Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного самолета Вооруженных сил США, летевшего в воздушном пространстве Польши.

Посадка прошла в соответствии с процедурами в безопасной нежилой зоне. Место происшествия охраняется спецслужбами, а следственные действия проводится военной полицией, говорится в сообщении.

Ранее полк "Азов" показал эффектные кадры работы своих подразделений под Кременной Луганской области.

Также мы писали, что пограничники обнаружили вражеские ходы на фронте и уничтожили захватчиков. ГНСУ обнародовало видео ликвидации врага.

Кроме того, Генштаб показал кадры, как россияне решили штурмовать позиции бойцов, однако получили отпор.

Польша
США
авария
беспилотники

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