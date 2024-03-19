Аварійна посадка — у Польщі приземлився американський безпілотник

Американський безпілотник. Фото: Генштаб Збройних сил Польщі.

У ході виконання планових тренувань американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі, неподалік міста Мирославець.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил Польщі.

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У понеділок, 18 березня, після 23:00 поблизу Мірославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі.

Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція, йдеться у повідомленні.

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