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Аварійна посадка — у Польщі приземлився американський безпілотник

19 березня 2024 05:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Аварійна посадка — у Польщі приземлився американський безпілотник
Американський безпілотник. Фото: Генштаб Збройних сил Польщі.
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У ході виконання планових тренувань американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснив аварійну посадку в Польщі, неподалік міста Мирославець.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу Збройних сил Польщі.

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У понеділок, 18 березня, після 23:00 поблизу Мірославця сталася аварійна посадка безпілотного літака Збройних сил США, який летів у повітряному просторі Польщі.

Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні. Місце події охороняється спецслужбами, а слідчі дії проводить військова поліція, йдеться у повідомленні.

Раніше полк "Азов" показав ефектні кадри роботи своїх підрозділів під Кремінною Луганської області. 

Також ми писали, що прикордонники виявили ворожі ходи на фронті та знищили загарбників. ДПСУ оприлюднила відео ліквідації ворога.

Крім того, Генштаб показав кадри, як росіяни вирішили штурмувати позиції бійців, однак отримали відсіч.

Польща
США
аварія
безпілотники

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