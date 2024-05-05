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Атаки по энергетике Украины — Галущенко назвал сумму убытков

5 мая 2024 23:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Атаки по энергетике Украины - Галущенко назвал сумму убытков
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что последняя волна российских массированных ударов по энергетическим объектам нанесла стране ущерб более чем на 1 млрд долларов. Однако эта цифра может расти.

Об этом Герман Галущенко рассказал во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", — заявил Галущенко.

Основные удары российских сил пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии. Министр подчеркнул, что хотя энергетическая система функционирует стабильно, ситуация остается сложной.

Ранее Галущенко объяснил, почему россияне возобновили массированные атаки с приходом тепла.

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз.

Герман Галущенко
электроэнергия
обстрелы
война в Украине
энергетика

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