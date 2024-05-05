Атаки по енергетиці України — Галущенко назвав суму збитків
Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що остання хвиля російських масованих ударів по енергетичних об'єктах завдала країні збитків на понад 1 млрд доларів. Однак ця цифри може зростати.
Про це Герман Галущенко розповів під час ефіру телемарафону "Єдині новини".
Обстріли енергетичної інфраструктури України
"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", — заявив Галущенко.
Основні удари російських сил припали на об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Міністр підкреслив, що хоча енергетична система наразі функціонує стабільно, ситуація залишається складною.
Раніше Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла.
Також ми розповідали, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів.
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