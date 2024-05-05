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Атаки по енергетиці України — Галущенко назвав суму збитків

5 травня 2024 23:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Атаки по енергетиці України — Галущенко назвав суму збитків
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що остання хвиля російських масованих ударів по енергетичних об'єктах завдала країні збитків на понад 1 млрд доларів. Однак ця цифри може зростати. 

Про це  Герман Галущенко розповів під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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 "На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", — заявив Галущенко. 

Основні удари російських сил припали на об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Міністр підкреслив, що хоча енергетична система наразі функціонує стабільно, ситуація залишається складною.

Раніше Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла. 

Також ми розповідали, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. 

Герман Галущенко
електроенергія
обстріли
війна в Україні
енергетика

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