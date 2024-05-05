Атаки по енергетиці України — Галущенко назвав суму збитків

Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що остання хвиля російських масованих ударів по енергетичних об'єктах завдала країні збитків на понад 1 млрд доларів. Однак ця цифри може зростати.

Про це Герман Галущенко розповів під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", — заявив Галущенко.

Основні удари російських сил припали на об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Міністр підкреслив, що хоча енергетична система наразі функціонує стабільно, ситуація залишається складною.

Раніше Галущенко пояснив, чому росіяни поновили масовані атаки з приходом тепла.

Також ми розповідали, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів.