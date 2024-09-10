Атака дронов на Подмосковье ночью 10 сентября — в городе повреждено более 50 квартир

Поврежденный дом в Подмосковье. Фото: росСМИ

В Подмосковье в России повреждено более 50 из 102 квартир в результате атаки российской ПВО на жилой дом. Также известно, что погибла одна женщина.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, сегодня ночью в Москве сразу в нескольких районах зафиксировали мощные взрывы из-за налета беспилотников. В результате есть погибшая и разрушения.

В результате работы российской ПВО несколько неизвестных дронов попали в жилые дома, что привело к значительным повреждениям.

Российские власти заявили о якобы уничтожении более 70 "украинских" беспилотников.

Тем временем украинские OSINT-группы установили, что попадание неизвестного объекта в жилой дом произошло из-за действий ВС РФ, поскольку поражение произошло с северо-западной стороны.

Это противоположное направление от вероятной цели удара неизвестных дронов (аэродром Жуковский, расположенный неподалеку).