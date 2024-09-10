Атака дронів на Підмосков'я вночі 10 вересня — у місті пошкоджено понад 50 квартир

Атака дронів на Росію — в Підмосков'ї пошкоджено понад 50 квартир
У Підмосков'ї в Росії пошкоджено понад 50 зі 102 квартир внаслідок атаки російської ППО на житловий будинок. Також відомо, що загинула одна жінка.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відбувається в Підмосков'ї
Як відомо, сьогодні вночі у Москві одразу в кількох районах зафіксували потужні вибухи через наліт безпілотників. Внаслідок цього є загибла та руйнування.
Внаслідок роботи російської ППО, кілька невідомих дронів влучили у житлові будинки, що призвело до значних пошкоджень.
Російська влада заявила про нібито знищення понад 70 "українських" безпілотників.
Тим часом українські OSINT-групи встановили, що влучання невідомого об’єкта в житловий будинок відбулося через дії ЗС РФ, оскільки ураження сталося з північно-західної сторони.
Це протилежний напрямок від ймовірної цілі удару невідомих дронів (аеродром Жуковський, розташований неподалік).
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