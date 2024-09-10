Атака дронів на Підмосков'я вночі 10 вересня — у місті пошкоджено понад 50 квартир

Пошкоджений будинок в Підмосков'ї. Фото: росЗМІ

У Підмосков'ї в Росії пошкоджено понад 50 зі 102 квартир внаслідок атаки російської ППО на житловий будинок. Також відомо, що загинула одна жінка.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, сьогодні вночі у Москві одразу в кількох районах зафіксували потужні вибухи через наліт безпілотників. Внаслідок цього є загибла та руйнування.

Внаслідок роботи російської ППО, кілька невідомих дронів влучили у житлові будинки, що призвело до значних пошкоджень.

Російська влада заявила про нібито знищення понад 70 "українських" безпілотників.

Тим часом українські OSINT-групи встановили, що влучання невідомого об’єкта в житловий будинок відбулося через дії ЗС РФ, оскільки ураження сталося з північно-західної сторони.

Це протилежний напрямок від ймовірної цілі удару невідомих дронів (аеродром Жуковський, розташований неподалік).