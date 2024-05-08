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AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за серьезной угрозы

8 мая 2024 17:02
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Бригадир София
редактор
AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за серьезной угрозы
Медсестра набирает вакцину в шприце. Фото: adm.dp.gov.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глобальное изъятие вакцины Oxford-AstraZeneca от Covid-19 было инициировано после того, как компания признала возможность возникновения редкого, но серьезного осложнения. Заявление об отзыве было зарегистрировано 5 марта и вступило в силу 7 мая.

Об этом сообщило издание The Telegraph во вторник, 7 мая.

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В Европейском Союзе использование этой вакцины было прекращено, поскольку компания отозвала свои маркетинговые разрешения. В Великобритании и других странах, где вакцина была одобрена под названием Vaxzevria, также будут поданы заявления об отзыве.

AstraZeneca пояснила, что изъятие вакцины с рынка было обусловлено коммерческими причинами, поскольку она больше не производится и не распространяется и заменена обновленными вакцинами, эффективными против новых штаммов вируса.

Vaxzevria оказалась под особым вниманием из-за редкого побочного эффекта, что приводит к тромбозу и снижению уровня тромбоцитов. В феврале в судебных документах компания признала, что вакцина может вызвать синдром тромбоза с тромбоцитопенией (ТТС) в очень редких случаях.

ТТС был связан с по меньшей мере 81 летальным исходом в Великобритании и многочисленными серьезными травмами. Более 50 человек и их родственники подали иск против AstraZeneca в Высокий суд.

Однако AstraZeneca утверждает, что отзыв вакцины не связан с судебным процессом или признанием возможности возникновения ТТС, называя это стечением обстоятельств.

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год использования было спасено более 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз", — говорится в заявлении компании.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект тромбоза.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможном увеличении количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дженни".

коронавирус
вакцинация
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COVID

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