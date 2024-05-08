AstraZeneca отзывает вакцину от коронавируса из-за серьезной угрозы
Глобальное изъятие вакцины Oxford-AstraZeneca от Covid-19 было инициировано после того, как компания признала возможность возникновения редкого, но серьезного осложнения. Заявление об отзыве было зарегистрировано 5 марта и вступило в силу 7 мая.
Об этом сообщило издание The Telegraph во вторник, 7 мая.
Почему вакцину Oxford-AstraZeneca отзывают
В Европейском Союзе использование этой вакцины было прекращено, поскольку компания отозвала свои маркетинговые разрешения. В Великобритании и других странах, где вакцина была одобрена под названием Vaxzevria, также будут поданы заявления об отзыве.
AstraZeneca пояснила, что изъятие вакцины с рынка было обусловлено коммерческими причинами, поскольку она больше не производится и не распространяется и заменена обновленными вакцинами, эффективными против новых штаммов вируса.
Vaxzevria оказалась под особым вниманием из-за редкого побочного эффекта, что приводит к тромбозу и снижению уровня тромбоцитов. В феврале в судебных документах компания признала, что вакцина может вызвать синдром тромбоза с тромбоцитопенией (ТТС) в очень редких случаях.
ТТС был связан с по меньшей мере 81 летальным исходом в Великобритании и многочисленными серьезными травмами. Более 50 человек и их родственники подали иск против AstraZeneca в Высокий суд.
Однако AstraZeneca утверждает, что отзыв вакцины не связан с судебным процессом или признанием возможности возникновения ТТС, называя это стечением обстоятельств.
"Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год использования было спасено более 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз", — говорится в заявлении компании.
Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект тромбоза.
Ранее в ВОЗ предупредили о возможном увеличении количества случаев заражения новым штаммом коронавируса "Дженни".
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