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AstraZeneca відкликає вакцину від коронавірусу через серйозну загрозу

8 травня 2024 17:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
AstraZeneca відкликає вакцину від коронавірусу через серйозну загрозу
Медсестра набирає вакцину в шприц. Фото: adm.dp.gov.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Глобальне вилучення вакцини Oxford-AstraZeneca від Covid-19 було ініційовано після того, як компанія визнала можливість виникнення рідкісного, але серйозного ускладнення. Заява про відкликання було зареєстровано 5 березня і набрало чинності 7 травня.

Про це повідомило видання The Telegraph у вівторок, 7 травня.

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В Європейському Союзі використання цієї вакцини було припинено, оскільки компанія відкликала свої маркетингові дозволи. У Великій Британії та інших країнах, де вакцина була схвалена під назвою Vaxzevria, також будуть подані заяви про відкликання.

AstraZeneca пояснила, що вилучення вакцини з ринку було зумовлено комерційними причинами, оскільки вона більше не виробляється і не розповсюджується й замінена оновленими вакцинами, які ефективні проти нових штамів вірусу.

Vaxzevria опинилася під особливою увагою через рідкісний побічний ефект, що призводить до тромбозу і зниження рівня тромбоцитів. У лютому, у судових документах, компанія визнала, що вакцина може спричинити синдром тромбозу з тромбоцитопенією (ТТС) у дуже рідкісних випадках.

ТТС був пов’язаний з щонайменше 81 летальним випадком у Великій Британії та численними серйозними травмами. Понад 50 осіб і їхніх родичів подали позов проти AstraZeneca до Високого суду.

Однак, AstraZeneca стверджує, що відкликання вакцини не пов’язане з судовим процесом або визнанням можливості виникнення ТТС, називаючи це збігом обставин.

"Ми неймовірно пишаємося тією роллю, яку Vaxzevria зіграла у припиненні глобальної пандемії. За незалежними оцінками, лише за перший рік використання було врятовано понад 6,5 мільйонів життів, а по всьому світу було поставлено понад три мільярди доз", — йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її вакцина від коронавірусу може викликати смертельний побічний ефект тромбозу. 

Раніше у ВООЗ попередили про можливе збільшення кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу "Дженні".

коронавірус
вакцинація
Великобританія
вакцини
AstraZeneca
здоров'я
COVID

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