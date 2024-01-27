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Армия США нанесла новый удар по Йемену — что известно

27 января 2024 14:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Армия США нанесла новый удар по Йемену — что известно
Жители Йемена возле разрушений. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Силы Центрального командования Соединенных Штатов Америки сегодня ночью, 27 января, нанесли удар по Йемену. Они попали по противокорабельной ракете Хуси, направленной в Красное море и готовой к запуску.

Об этом сообщает Центральное командование армии США.

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В сообщении Центрального командования отмечается, что США обстреляли хуситов в Йемене после их новых атак по гражданским суднам. Ракету, по которой был нанесен удар, обнаружили в контролирующих хуситами районах Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

"Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в порядке самообороны. Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными для суден ВМС США и торговых суден", — говорится в сообщении Центрального командования армии США.

Скриншот сообщения Центрального командования армии США
Скриншот поста Центрального командования армии США

Напомним, США и Великобритания нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник, 22 января. Страны совершили атаку по 10 объектам.

Добавим, официальные лица Китая попросили Иран сдерживать атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море. В противном случае это отразится на торговых отношениях Пекина с Тегераном.

США
война
обстрелы
атака
Йемен

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