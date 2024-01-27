Армія США завдала нового удару по Ємену — що відомо
Сили Центрального командування Сполучених Штатів Америки сьогодні вночі, 27 січня, завдали удару по Ємену. Вони влучили по протикорабельній ракеті Хусі, яка була спрямована в Червоне море і була готова до запуску.
Про це повідомляє Центральне командування армії США.
Нова атака США на Ємен 27 січня
У повідомленні Центрального командування зазначається, що США обстріляли хуситів в Ємені після їхніх нових атак по цивільних суднах. Ракету, по якій було завдано удару, виявили в районах Ємену, які контролюють хусити, і визначили, що вона становить безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні.
"Збройні сили США завдали удару та знищили ракету в порядку самооборони. Ця дія захистить свободу судноплавства та зробить міжнародні води більш безпечними для суден ВМС США та торговельних суден", — йдеться в дописі Центрального командування армії США.
Нагадаємо, США і Велика Британія завдали чергових ударів по об'єктах хуситів у Ємені у понеділок, 22 січня. Країни здійснили атаку по 10 об'єктах.
Додамо, офіційні особи Китаю попросили Іран стримувати атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. В інакшому випадку це позначиться на торговельних відносинах Пекіна з Тегераном.
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