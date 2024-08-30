Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина arrow

Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

30 августа 2024 11:42
Дмитрий Галушка - Редактор
США заказали ракеты Javelin, Украина получит четыре тысячи
Противотанковые ракеты Javelin. Фото иллюстративное: Army Technology
Дмитрий Галушка - Редактор

Армия Соединенных Штатов заказала ракеты Javelin на сумму 1,3 миллиарда долларов, что является самым годовым контрактом на производство таких ракет. Более четырех тысяч ракет Javelin по этому контракту будут отправлены в Украину для пополнения запасов.

Об этом сообщает совместное предприятие производителей.

Читайте также:

США производят новые ракеты Javelin

Производители, компании Lockheed Martin и Raytheon сообщают, что соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг. Он был заключен в мае 2023 года.

Этот многолетний контракт может составить 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.

Компании-производители сообщают, что настоящий контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.

"Сейчас как никогда Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противоброневого оружия в мире", — сказал Энди Амаро , президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon.

Совместное предприятие сообщает, что имеет более 25 международных клиентов по всему миру и до сих пор произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 командных пусковых установок многоразового использования.

Ракеты Javelin

Противотанковые ракеты Javelin являются частью большинства американских пакетов военной помощи, оказываемой США. В частности, последний пакет помощи, о котором был объявлен 23 августа, включал более 10 000 противоброневых систем Javelin.

Первая партия ракет Javelin поступила в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Украинские войска активно применяли эти ракеты при атаке на российские танковые колонны.

Усвоив урок, россияне пытались держать свою бронетехнику не в зоне достижения ракет Javelin. В этой связи украинцы стали экономить дорогие американские ракеты.

Также важные новости дня по теме:

США Украина Javelin ракеты война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:42 Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

11:32 Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу — Подоляк назвал дату

11:30 ПриватБанк и крупная сеть супермаркетов запустили новый сервис

11:30 Прогноз магнитных бурь сегодня готовит новые вызовы — чего ожидать метеозависимым

11:28 Не платили аренду — в Николаевской области взыскали с землепользователя более 9 млн грн

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

11:22 Преодолели немало трудностей — 14 семей с детьми вернулись в Украину с оккупированной территории

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

11:01 Кривбасс, Полесье и Днепр-1 установили антирекорд Украины в еврокубках

11:00 Украинцам предоставят новую финансовую помощь в 2,5 тыс. грн — кто получит осенью

10:57 Угроза для Одессы со стороны Черного моря — россияне вывели ракетоноситель

11:42 Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

11:32 Нефтепровод "Дружба" остановит свою работу — Подоляк назвал дату

11:30 ПриватБанк и крупная сеть супермаркетов запустили новый сервис

11:30 Прогноз магнитных бурь сегодня готовит новые вызовы — чего ожидать метеозависимым

11:28 Не платили аренду — в Николаевской области взыскали с землепользователя более 9 млн грн

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

11:22 Преодолели немало трудностей — 14 семей с детьми вернулись в Украину с оккупированной территории

11:01 Кривбасс, Полесье и Днепр-1 установили антирекорд Украины в еврокубках

11:00 Украинцам предоставят новую финансовую помощь в 2,5 тыс. грн — кто получит осенью

10:57 Угроза для Одессы со стороны Черного моря — россияне вывели ракетоноситель

10:50 В четырех областях Украины вводят экстренные отключения света

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали