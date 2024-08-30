США заказали ракеты Javelin, Украина получит четыре тысячи

Противотанковые ракеты Javelin. Фото иллюстративное: Army Technology

Армия Соединенных Штатов заказала ракеты Javelin на сумму 1,3 миллиарда долларов, что является самым годовым контрактом на производство таких ракет. Более четырех тысяч ракет Javelin по этому контракту будут отправлены в Украину для пополнения запасов.

Об этом сообщает совместное предприятие производителей.

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Производители, компании Lockheed Martin и Raytheon сообщают, что соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг. Он был заключен в мае 2023 года.

Этот многолетний контракт может составить 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.

Компании-производители сообщают, что настоящий контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года.

"Сейчас как никогда Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противоброневого оружия в мире", — сказал Энди Амаро , президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon.

Совместное предприятие сообщает, что имеет более 25 международных клиентов по всему миру и до сих пор произвело более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 командных пусковых установок многоразового использования.

Ракеты Javelin

Противотанковые ракеты Javelin являются частью большинства американских пакетов военной помощи, оказываемой США. В частности, последний пакет помощи, о котором был объявлен 23 августа, включал более 10 000 противоброневых систем Javelin.

Первая партия ракет Javelin поступила в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Украинские войска активно применяли эти ракеты при атаке на российские танковые колонны.

Усвоив урок, россияне пытались держать свою бронетехнику не в зоне достижения ракет Javelin. В этой связи украинцы стали экономить дорогие американские ракеты.