США замовили ракети Javelin, Україна отримає чотири тисячі

Протитанкові ракети Javelin. Фото ілюстративне: Army Technology

Армія Сполучених Штатів замовила ракети Javelin на суму 1,3 мільярда доларів, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво таких ракет. Понад чотири тисячі ракет Javelin з цього контракту будуть відправлені до України для поповнення запасів.

Про це повідомляє спільне підприємство виробників.

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Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг. Його було укладено в травні 2023 року.

Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Компанії-виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

"Зараз, як ніколи, Javelin визнано найефективнішою, перевіреною в боях системою протиброньової зброї у світі", — сказав Енді Амаро, президент JJV і програмний директор Javelin у компанії Raytheon.

Спільне підприємство повідомляє, що має понад 25 міжнародних клієнтів по всьому світу і досі виробило понад 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.

Ракети Javelin

Протитанкові ракети Javelin є частиною більшості американських пакетів військової допомоги, яку надають США. Зокрема, останній пакет допомоги, про який було оголошено 23-го серпня, включав понад 10 000 протиброньових систем Javelin.

Перша партія ракет Javelin надійшла до України ще перед початком повномасштабного вторгнення. Українські війська активно застосовували ці ракети під час атак на російські танкові колони.

Засвоївши урок, росіяни намагалися тримати свою бронетехніку не в зоні досягнення ракет Javelin. В зв'язку з цим українці стали економити дорогі американські ракети.