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Арест главного офиса Синево в Киеве — в лаборатории сделали важное заявление

28 февраля 2024 08:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Арест главного офиса Синево в Киеве — в лаборатории сделали важное заявление
Лаборатория "Синево". Фото: Instagram/synevo_ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственное бюро расследование арестовало главный офис лаборатории "Синево" в Киеве. Вскоре в лаборатории заявили, что пришли к согласию с ГБР.

Об этом сообщила пресс-служба лаборатории во вторник, 27 февраля.

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В "Синево" выразили благодарность каждому, кто поддержал компанию и помог обратить внимание на ситуацию, что позволило начать процесс ее решения. 

В результате диалога с ГБР было подтверждено, что затруднения в работе нашей компании в рамках уголовного производства не являлись преднамеренными.

Представители ГБР выразили отсутствие желания мешать деятельности лаборатории и пообещали поддержку в скорейшем урегулировании вопроса ареста здания через суд. 

"В настоящее время общей целью "Синево" и ГБР является скорейшее решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке. Мы благодарны ДБР за скорую и адекватную реакцию", — сообщили в лаборатории.

Синево
Сообщение компании "Синево". Фото: скриншот

Напомним, сотрудники ГБР арестовали главный офис лаборатории "Синево Украина".

Вскоре в ГБР заявили, что расследование по делу деятельности лаборатории "Синево" ведется еще с 2022 года и не препятствует деятельности медицинского предприятия.

Киев
медицина
ГБР
арест

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