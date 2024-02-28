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Арешт головного офісу Сінєво у Києві — у лабораторії зробили важливу заяву

28 лютого 2024 08:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Арешт головного офісу Сінєво у Києві — у лабораторії зробили важливу заяву
Лабораторія "Сінєво". Фото: Instagram/synevo_ukraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державне бюро розслідування заарештувало головний офіс лабораторії "Сінєво" у Києві. Незабаром у лабораторії заявили, що дійшли згоди з ДБР.

Про це повідомила пресслужба лабораторії у вівторок, 27 лютого.

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Заява "Сінєво" 

У "Сінєво" висловили подяку кожному, хто підтримав компанію та допоміг звернути увагу на ситуацію, що дозволило розпочати процес її вирішення.

В результаті діалогу з ДБР було підтверджено, що труднощі в роботі нашої компанії в рамках кримінального провадження не були навмисними.

Представники ДБР висловили відсутність бажання заважати діяльності лабораторії та пообіцяли підтримку у якнайшвидшому врегулюванні питання арешту будівлі через суд.

"Наразі спільною метою "Сінєво" та ДБР є якнайшвидше розв'язання проблеми та скасування арешту будівлі в судовому порядку. Ми вдячні ДБР за швидку та адекватну реакцію", — повідомили в лабораторії.

Синьово
Повідомлення компанії "Сінєво". Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники ДБР заарештували головний офіс лабораторії "Сінєво Україна".

Сварці у ДБР заявили, що розслідування у справі діяльності лабораторії "Сінєво" ведеться ще з 2022 року і не перешкоджає діяльності медичного підприємства.

Київ
медицина
ДБР
арешт

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