ДБР арестовало головной офис компании "Синево Украина"

Приемная амбулатории "Синево". Иллюстративное фото: synevo.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований наложили арест на главный офис компании сети амбулаторий "Синево Украина". Представители компании заявили, что скоро полностью прекратят работу сети лабораторий в Украине.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на сообщение пресс-службы сети медицинских лабораторий во вторник, 27 февраля.

Арест офиса "Синево" в Киеве

По данным пресс-службы, ГБР наложило арест на здание головного офиса и центральной лаборатории компании "Синево Украина", расположенного в Киеве. Представители "Синево" указывают, что такие действия государственного ведомства — это "давление на компанию".

ГБР возбудило уголовное производство по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год.

В "Синево Украина" отмечают, что приобрели здание еще в 2010 году, когда оно не принадлежало государству. После компания провела реконструкцию здания и увеличила его площадь втрое.

"По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь созданным его владельцем объектом", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что арест был наложен без официального уведомления об этом "Синево", владельца здания кипрской компании "Линкмикс Холдингс Лимитед" и без вызова представителей компаний на соответствующее судебное заседание. "Синево Украина" узнала об аресте только после появления записи об этом в госреестре.

В компании призвали ГБР решить вопрос в соответствии с законом и отменить решение об аресте головного офиса. Если проблема останется нерешенной, как указывают в "Синево", компания будет вынуждена полностью прекратить работу лабораторий в Украине.

Напомним, ГБР наложило арест на имущество художницы и экс-невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк. Речь идет о двух квартирах в Киеве, одной в Харькове и земельном участке.

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