ДБР арештувало головний офіс компанії "Сінево Україна"

Приймальня амбулаторії "Сінево". Ілюстративне фото: synevo.ua

Співробітники Державного бюро розслідувань наклали арешт на головний офіс компанії мережі амбулаторій "Сінево Україна". Представники компанії заявили, що невдовзі повністю припинять роботу мережі лабораторій в Україні.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на повідомлення пресслужби мережі медичних лабораторій у вівторок, 27 лютого.

Арешт офісу Сінево у Києві

За даними пресслужби, ДБР наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії "Сінево Україна", який розташований в Києві. Представники Сінево зазначають, що такі дії державного відомства — це "тиск на компанію".

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом нібито незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 рік.

Натомість у "Сінево Україна" зазначають, що придбали будівлю ще у 2010 році, коли вона не належала державі. Після компанія провела реконструкцію будинку та збільшила його площу втричі.

"За законодавством України, після такої реконструкції будівля вважається новоствореним її власником об’єктом", — йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що арешт було накладено без офіційного сповіщення про це "Сінево", власника будівлі кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед" та без виклику представників компаній на відповідне судове засідання. "Сінево Україна" дізналася про арешт лише після появи запису про це у держреєстрі.

У компанії закликали ДБР розв'язати питання відповідно до закону та скасувати рішення про арешт головного офісу. Якщо проблема залишиться невирішеною, як зазначають у Сінево, то компанія буде змушена повністю припинити роботу лабораторій в Україні.

Нагадаємо, ДБР наклало арешт на майно художниці та екснареченої Романа Гринкевича Соні Морозюк. Йдеться про дві квартири в Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

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