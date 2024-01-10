Арахамия ответил на слухи, что мобилизационный законопроект вернули Кабмину

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Фото: Reuters

В партии "Слуга народа" сообщили, что заявление народного депутата Алексея Гончаренко о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку Кабинетом Министров не соответствует действительности. Следует дождаться окончательного решения Согласительного совета партии.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Пост Давида Арахамии. Фото: скриншот

В "Слуге народа" продолжаются совещания

"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения", — отметил Арахамия.

Он призвал доверять только официальным источникам и отметил, что все решения по рассмотрению законопроекта будут приниматься на Согласительном совете, который состоится завтра.

Пост Давида Арахамии. Фото: скриншот

Арахамия добавил, что на нее будут приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.

"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады", — сообщил глава фракции "Слуга народа".

Слухи о возвращении законопроекта

Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Ранее о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку Кабинетом Министров сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Только что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмину на доработку", — отметил Гончаренко.

Он добавил, что уже говорил ранее, что в таком виде принимать законопроект нельзя.

"Посмотрим, не продавит ли это сейчас Офис Президента", — отметил нардеп.

Новый проект должен подать президент

Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Гончаренко также обратил внимание, что если так произойдет, то новый проект закона о мобилизации должен представлять президент, являющийся Верховным Главнокомандующим, а не кто-то другой. Такого требует закон.

"Как можно было по такой важной теме сделать такой цирк — я просто не понимаю…" — резюмировал Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что заседание Комитета по национальной безопасности перенесли на завтра. Члены комитетов продолжат рассмотрение закона о мобилизации.