Арахамия ответил на слухи, что мобилизационный законопроект вернули Кабмину
В партии "Слуга народа" сообщили, что заявление народного депутата Алексея Гончаренко о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку Кабинетом Министров не соответствует действительности. Следует дождаться окончательного решения Согласительного совета партии.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
В "Слуге народа" продолжаются совещания
"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения", — отметил Арахамия.
Он призвал доверять только официальным источникам и отметил, что все решения по рассмотрению законопроекта будут приниматься на Согласительном совете, который состоится завтра.
Арахамия добавил, что на нее будут приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.
"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады", — сообщил глава фракции "Слуга народа".
Слухи о возвращении законопроекта
Ранее о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку Кабинетом Министров сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Только что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила возвращать мобилизационный законопроект Кабмину на доработку", — отметил Гончаренко.
Он добавил, что уже говорил ранее, что в таком виде принимать законопроект нельзя.
"Посмотрим, не продавит ли это сейчас Офис Президента", — отметил нардеп.
Новый проект должен подать президент
Гончаренко также обратил внимание, что если так произойдет, то новый проект закона о мобилизации должен представлять президент, являющийся Верховным Главнокомандующим, а не кто-то другой. Такого требует закон.
"Как можно было по такой важной теме сделать такой цирк — я просто не понимаю…" — резюмировал Гончаренко.
Ранее мы сообщали, что заседание Комитета по национальной безопасности перенесли на завтра. Члены комитетов продолжат рассмотрение закона о мобилизации.
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