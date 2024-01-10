Арахамія відповів на чутки що мобілізаційний законопроєкт повернули Кабміну

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Фото: Reuters

В партії "Слуга народу" повідомили, що заява народного депутата Олексія Гончаренка про повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання Кабінетом міністрів не відповідає дійсності. Варто дочекатися остаточного рішення Погоджувальної ради партії.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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В "Слузі народу" продовжуються наради

"Були здивовані прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного стосунку", — зазначив Арахамія.

Він закликав довіряти лише офіційним джерелам і зазначив, що усі рішення щодо розгляду законопроєкту будуть ухвалюватися на Погоджувальній раді, яка відбудеться завтра.

Пост Давида Арахамії. Фото: скриншот

Арахамія додав, що на неї буде запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони.

"Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у Комітетах Верховної Ради", — повідомив глава фракції "Слуга народу".

Чутки про повернення законопроєкту

Пост Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Раніше про повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання Кабінетом міністрів повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Тільки що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні вирішила повертати мобілізаційний законопроєкт КабМіну на доопрацювання", — зазначив Гончаренко.

Він додав, що вже говорив раніше, що в такому вигляді приймати законопроєкт не можна.

"Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс Президента", — зазначив нардеп.

Новий проєкт має подати Президент

Пост Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Гончаренко також звернув увагу, що якщо так відбудеться, то новий проєкт закону про мобілізацію має подавати Президент, який є Верховним Головнокомандувачем, а не хтось інший. Такого вимагає закон.

"Як можна було з такої важливої теми зробити такий цирк — я просто не розумію…", — резюмував Гончаренко

Раніше ми повідомляли, що засідання Комітету з питань національної безпеки перенесли на завтра. Члени комітетів продовжать розгляд закону про мобілізацію.