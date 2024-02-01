Арахамия рассказал о важных договоренностях с США в рамках Украинской недели в Вашингтоне

Глава Офиса Президента Давид Арахамия. Фото: скриншот

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахимия прокомментировал происходивший на днях крайний обмен военнопленными и рассказал, как продвигается работа по дальнейшему возвращению наших соотечественников из российской неволи. Кроме того, он рассказал о новых соглашениях с Соединенными Штатами по созданию предприятий по производству оружия.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Новини.LIVE Ульяне Бойчук во время Украинской недели в Вашингтоне, в рамках которого религиозные, политические и общественные деятели адвокатируют помощь Украине.

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Обмен военнопленными

"Пытаемся организовать большой обмен, не 200, а 1000 человек. Над этим специальная группа работает более года, и уже есть определенные наработки. Если это будет осуществлено, то это будет большая новость, радостная новость. У нас постоянная связь с родственниками, с матерями и женами. Мы понимаем чувствительность этого вопроса и работаем над этим", — рассказал Арахамия.

Арахамия также подчеркнул, что в ближайшее время не следует ожидать достижения договоренностей в Конгрессе США, однако удалось разработать план совместных действий.

"Люди следят за Конгрессом. Они за Верховной Радой не следят так, как за Конгерсом. Хотелось бы привезти из США положительные новости: по голосованию или компромиссу, которого в конце концов достигнут. Однако думаю, на этот раз мы это не привезем. Но если привезем план действий какой-то, это тоже будет результат, чтобы двигаться параллельными направлениями", — рассказал он.

Он добавил, что существуют также важные договоренности по созданию в Украине предприятий по производству оружия.

"После того, как здесь была конференция по оборонным технологиям, сформировались хорошие наработки по созданию совместных предприятий в военной отрасли", — пояснил нардеп.

Он добавил, что это более надежно, чем просто получать оружие. Необходимо производить оружие вместе с партнерами, чтобы иметь более устойчивый, прогнозируемый объем помощи.

Ранее мы сообщали, что Украина и США усиливают свое сотрудничество в сфере контроля в использовании международной помощи. Поэтому министр обороны Рустем Умеров встретился с Генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки и Германия считают, что в ближайшее время следует отложить вступление Украины в НАТО. Однако следует сосредоточить внимание на поставках вооружения, чтобы бороться с агрессией РФ.