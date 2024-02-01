Арахамія розповів про важливі домовленості із США в рамках Українського тижня у Вашингтоні

Очільник Офісу Президента Давид Арахамія. Фото: скриншот

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахімія прокоментував крайній обмін військовопоненими, що відбувався цими днями, та розповів, як просувається робота щодо подальшого повернення наших співвітчизників з російської неволі. Окрім того, він розповів про нові угоди зі Сполученими Штатами щодо створення підприємств з виробництва зброї.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук під час Українського тижня у Вашингтоні, в рамках якого релігійні, політичні і громадські діячі адвокатують допомогу Україні.

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Обмін військовополоненими

"Намагаємося організувати великий обмін, не 200, а 1000 людей. Над цим спеціальна група працює понад рік, і вже є певні напрацювання. Якщо це буде здійснено, то це буде велика новина, радісна новина. Ми постійно маєм зв'язок з родичами, з матерями і дружинами. Ми розуміємо чутливість цього питання і працюємо над цим", — розповів Арахамія.

Арахамія також наголосив, що найближчим часом не варто очікувати досягнення домовленостей у конгресі США, однак вдалося розробити план спільних дій.

"Люди слідкують за Конгресом. Вони за Верховною Радою не слідкують так, як за Конгерсом. Хотілося б привезти із США позитивні новини: щодо голосування чи щодо компромісу, якого кінець кінцем досягнуть. Проте думаю, цього разу ми це не привеземо. Але якщо привеземо план дій якийсь, то це теж буде результат, щоб рухатися паралельними напрямками", — розповів він.

Він додав, що існують також і важливі домовленості щодо створення в Україні підприємств із виробництва зброї.

"Після того, як тут була конференція щодо оборонних технологій, сформувалися гарні напрацювання зі створення спільних підприємств у військовій галузі", — пояснив нардеп.

Він додав, що це надійніше, ніж просто отримувати зброю. Необхідно робити зброю разом з партнерами, щоб мати більш сталий, прогнозований обсяг допомоги.

Раніше ми повідомляли, що Україна та США посилюють свою співпрацю щодо сфери контролю у використанні міжнародної допомоги. Тому міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з Генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві, аби обговорити це питання.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Німеччина вважають, що найближчим часом потрібно відкласти вступ України в НАТО. Проте треба зосередити увагу на постачанні озброєння, аби боротися з агресією РФ.