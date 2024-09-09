Apple официально презентовала новые умные часы Watch Series 10

Apple представила новые смарт-часы Watch Series 10 — какие функции
Apple официально представила свои новые смарт-часы Watch Series 10. Цены будут стартовать от 399 долларов.
Об этом сообщили на презентации Apple в понедельник, 9 сентября.
Функции нового смарт-часа Watch Series 10
Это устройство отличается большим с улучшенным стеклом и дисплеем, который теперь на 40% ярче. К тому же часы стали на 10% тоньше по сравнению с предыдущей моделью Watch Series 9 и оснащены новым процессором S10.
Одной из ключевых новинок является быстрая зарядка: за 30 минут Watch Series 10 можно зарядить на 80%. Корпус часов изготовлен из полированного титана и алюминия.
Часы будут представлены в четырех цветах: Jet Black из алюминия и Natural, Gold, Dark Slate в титановой версии.
Новые часы также предлагают расширенные медицинские функции, включая мониторинг сна и обнаружение апноэ, которые доступны для пользователей более чем в 150 странах.
Цены:
- 399 долларов за версию с GPS
- 499 долларов за модель GPS+e-SIM
Начало продаж новых умных часов планируется после 20 сентября.
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