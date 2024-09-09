Apple офіційно презентувала новий розумний годинник Watch Series 10

Watch Series 10. Фото: Apple

Apple офіційно представила свій новий смарт-годинник Watch Series 10. Ціни стартуватимуть від 399 доларів.

Про це повідомили на презентації Apple у понеділок, 9 вересня.

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Функції нового смарт-годинника Watch Series 10

Цей пристрій відзначається більшим з покращеним склом і дисплеєм, який тепер на 40% яскравіший. До того ж годинник став на 10% тоншим у порівнянні з попередньою моделлю Watch Series 9 і оснащений новим процесором S10.

Порівняння дисплеїв Watch Series 6 та Watch Series 10. Фото: Apple

Однією з ключових новинок є швидке заряджання: за 30 хвилин Watch Series 10 можна зарядити на 80%. Корпус годинника виготовлений з полірованого титану та алюмінію.

Годинник буде представлений в чотирьох кольорах: Jet Black з алюмінію та Natural, Gold, Dark Slate в титановій версії.

Watch Series 10. Фото: Apple

Новий годинник також пропонує розширені медичні функції, включаючи моніторинг сну та виявлення апное, які доступні для користувачів у понад 150 країнах.

Ціни:

399 доларів за версію з GPS

499 доларів за модель GPS+e-SIM

Початок продажів нових розумних годинників планується після 20 вересня.