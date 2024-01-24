Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест сына Олега Гладковского
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. НАБУ и САП инкриминируют ему организацию незаконного получения 13 млн. грн. и их последующую легализацию.
Об этом решении было принято сегодня во время апелляционного слушания.
Адвокат Игоря Гладковского подал апелляцию ради обжалования решения о его заочном аресте, но судьи Даниэла Черненькая, Николай Глотов и Инна Калугина ее не удовлетворили.
"Апелляционную жалобу защитника подозреваемого Гладковского Игоря Олеговича оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11 января 2024 года — оставить по-прежнему", — вынесли вердикт судьи.
Дело Гладковского — что известно
Отметим, что этому предшествовало расследование от Bihus.info, согласно которому Игорь Гладковский является одним из организаторов схем по хищению в оборонном комплексе, чем присвоил себе 13 миллионов гривен.
Напомним, что в прошлом году ВАКС принял решение о его заочном аресте из-за того, что сейчас Гладковский-младший находится за границей. Подозрение также получил и его сообщник: экс-директор "Укрспецэкспорта" Павел Букин.
Тогда в НАБУ рассказали, что Букин принимал конспиративные меры, чтобы скрыть собственное участие в схеме. Он также советовал привлекать компании по конкретным иностранным юрисдикциям, которые считал безопасными.
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