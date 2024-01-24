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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест сына Олега Гладковского

24 января 2024 18:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест сына Олега Гладковского
Адвокат Игоря Гладковского в суде. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе заочный арест сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. НАБУ и САП инкриминируют ему организацию незаконного получения 13 млн. грн. и их последующую легализацию.

Об этом решении было принято сегодня во время апелляционного слушания.

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Адвокат Игоря Гладковского подал апелляцию ради обжалования решения о его заочном аресте, но судьи Даниэла Черненькая, Николай Глотов и Инна Калугина ее не удовлетворили.

"Апелляционную жалобу защитника подозреваемого Гладковского Игоря Олеговича оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11 января 2024 года — оставить по-прежнему", — вынесли вердикт судьи.

Дело Гладковского — что известно

Игорь Гладковский сам пришел в САП. Ему вручили обвинение
Игорь Гладковский. Источник: investigator org ru

Отметим, что этому предшествовало расследование от Bihus.info, согласно которому Игорь Гладковский является одним из организаторов схем по хищению в оборонном комплексе, чем присвоил себе 13 миллионов гривен.

Напомним, что в прошлом году ВАКС принял решение о его заочном аресте из-за того, что сейчас Гладковский-младший находится за границей. Подозрение также получил и его сообщник: экс-директор "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

Схема злоупотребления эксдиректором ДК "Укрспецэкспорт" служебным положением с целью предоставления неправомерной выгоды
Схема злоупотребления эксдиректором ГК "Укрспецэкспорт" служебным положением с целью предоставления неправомерной выгоды. Фото: НАБУ

Тогда в НАБУ рассказали, что Букин принимал конспиративные меры, чтобы скрыть собственное участие в схеме. Он также советовал привлекать компании по конкретным иностранным юрисдикциям, которые считал безопасными.

НАБУ
суд
коррупция
САП
Украина
ВАКС

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