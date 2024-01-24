Апеляційна палата ВАКС залишила у силі заочний арешт сина Олега Гладковського

Адвокат Ігоря Гладковського на суді. Фото: скриншот

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі заочний арешт сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря. НАБУ та САП інкримінують йому організацію незаконного отримання 13 млн грн та їхньої подальшої легалізації.

Про це рішення було ухвалено сьогодні під час апеляційного слухання.

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Адвокат Ігоря Гладковського подав апеляцію заради оскарження рішення про його заочний арешт, але судді Даниїла Чорненька, Микола Глотов та Інна Калугіна її не задовольнили.

"Апеляційну скаргу захисника підозрюваного Гладковського Ігоря Олеговича залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 січня 2024 року — залишити без змін", — винесли вердикт судді.

Справа Гладковського — що відомо

Ігор Гладковський. Джерело: investigator org ua

Відзначимо, що цьому передувало розслідування від Bihus.info, згідно з яким Ігор Гладковський є одним з організаторів схем із розкрадання в оборонному комплексі, чим присвоїв собі 13 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що торік ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт через те, що наразі Гладковський-молодший перебуває за кордоном. Підозру також отримав і його спільник: ексдиректор "Укрспецекспорту" Павлу Букін.

Схема зловживання ексдиректором ДК "Укрспецекспорт" службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди. Фото: НАБУ

Тоді у НАБУ розповіли, що Букін вживав конспіративних заходів, даби приховати власну участь у схемі. Він також радив залучати компанії з конкретних іноземних юрисдикцій, які вважав безпечними.