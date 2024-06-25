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Аномальная жара в Греции — количество жертв растет

25 июня 2024 06:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Греции из-за жары погибли шесть туристов
Женщина охлаждается в фонтане. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

С начала июня в Греции погибли шесть туристов. Все они стали жертвами аномальной жары.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Reuters.

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Все погибшие — люди старшего возраста

В минувшие выходные на Крите нашли тело 67-летнего туриста из Германии. Мужчина хотел пешком добраться до одного из каньонов, но по дороге ему стало плохо. Он позвонил жене. Спасатели нашли туриста мертвым.

Также сообщается о смерти 55-летнего гражданина США, отдыхавшего на греческом острове Матраки. А тело погибшего из-за жары жителя Нидерландов обнаружено на острове Самос. Всего с начала лета погибли шесть туристов.

В то же время в Греции пропали без вести две француженки пенсионного возраста и 59-летний американский полицейский. Их ищут спасательные службы.

Напомним, во время проведения Олимпийских игр в Париже синоптики прогнозируют аномальную жару, поэтому спортсмены рискуют собственной жизнью, участвуя в турнире. 

Также мы сообщали, что во время ежегодного мусульманского паломничества в Мекку в Саудовской Аравии из-за аномальной жары погибли более 550 человек. Температура воздуха в тени близ Большой мечети Мекки достигла +51,8 °C.

погода
туристы
Греция
температура воздуха
аномальная жара
жертвы

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