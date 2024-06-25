У Греції через спеку загинули шестеро туристів

Аномальна спека у Греції — кількість загиблих зростає
З початку червня у Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки.
Про це у понеділок, 24 червня, повідомляє Reuters.
Всі загиблі — люди старшого віку
На минулих вихідних на Криті знайшли тіло 67-річного туриста з Німеччини. Чоловік хотів пішки дістатися до одного з каньйонів, але дорогою йому стало зле. Він подзвонив дружині. Рятувальники знайшли туриста вже мертвим.
Також повідомляється про смерть 55-річного громадянина США, який відпочивав на грецькому острові Матракі. А тіло загиблого жителя Нідерландів виявлено на острові Самос. Всього від початку літа загинули шестеро туристів.
Водночас у Греції зникли безвісти дві француженки пенсійного віку та 59-річний американський поліцейський. Їх шукають рятувальні служби.
Нагадаємо, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі синоптики прогнозують аномальну спеку, тож спортсмени ризикують власним життям, беручи участь у турнірі.
Також ми повідомляли, що під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки, що у Саудівській Аравії, через аномальну спеку загинуло понад 550 людей. Температура повітря в тіні поблизу Великої мечеті Мекки сягнула +51,8 °C.
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