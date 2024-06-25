У Греції через спеку загинули шестеро туристів

Жінка охолоджується у фонтані. Фото: скриншот відео

З початку червня у Греції загинули шестеро туристів. Всі вони стали жертвами аномальної спеки.

Про це у понеділок, 24 червня, повідомляє Reuters.

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Всі загиблі — люди старшого віку

На минулих вихідних на Криті знайшли тіло 67-річного туриста з Німеччини. Чоловік хотів пішки дістатися до одного з каньйонів, але дорогою йому стало зле. Він подзвонив дружині. Рятувальники знайшли туриста вже мертвим.

Також повідомляється про смерть 55-річного громадянина США, який відпочивав на грецькому острові Матракі. А тіло загиблого жителя Нідерландів виявлено на острові Самос. Всього від початку літа загинули шестеро туристів.

Водночас у Греції зникли безвісти дві француженки пенсійного віку та 59-річний американський поліцейський. Їх шукають рятувальні служби.

Нагадаємо, під час проведення Олімпійських ігор у Парижі синоптики прогнозують аномальну спеку, тож спортсмени ризикують власним життям, беручи участь у турнірі.

Також ми повідомляли, що під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки, що у Саудівській Аравії, через аномальну спеку загинуло понад 550 людей. Температура повітря в тіні поблизу Великої мечеті Мекки сягнула +51,8 °C.