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Аннексия Закарпатья и Буковины: Яременко прокомментировал скандальные заявления

29 января 2024 19:26
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Анексия Закарпатья и Буковины: комментарий Яременко
Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак и Петер Сийярто на встрече в Ужгороде. Фото: ТГ/Андрей Ермак
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Венгрия и Румыния абсолютно разные страны, поэтому заявления их политических партий тоже следует комментировать по-разному. И если заявления со стороны румынских ультраправых не разделяются большинством политикума, то на подобные заявления со стороны Венгрии следует обратить внимание.

Поле для таких шагов фактически создает недружественное отношение к Украине со стороны официального Будапешта.

Об этом Новини.LIVE сказал дипломат и депутат "Слуга народа" Богдан Яременко.

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По словам дипломата, заявление румынского ультраправого политика о том, что Румыния должна аннексировать украинские территории, далеко от центра.

яременко
Богдан Яременко. Фото: google.com

Она не разделяются подавляющим большинством парламентских партий, правительственной коалицией и т.д. Мол, это из разряда чудаков, которые есть в каждой стране, и если за ними не стоит определенная игра большая, они имеют право на существование.

Сама же Румыния абсолютно четко стоит на позиции территориальной целостности Украины и очень ответственно ведет себя как член международного сообщества и НАТО.

"Поэтому реагировать как-то на подобное заявление со стороны румынских партий не стоит. Но это дело дипломатов, они могут обратиться с требованием предоставления каких-либо разъяснений, а могут даже и не обращаться, если человек (который делает заявления.  Ред.) ничего из себя не представляет", — заметил Яременко.

А вот по Венгрии, по его мнению, ситуация совсем другая. Венгерское правительство проводит националистическую политику и это не просто риторика, а реально крайне правая политика.

То есть официальное правительство само создает основания для подобных заявлений, ведь постоянно подвергает сомнению способность Украины защитить себя. Правительство в Венгрии меняется, но политика остается неизменной. И она официально не есть дружной.

"Поэтому подобные заявления с их стороны требуют более серьезного внимания. Ведь это может быть игра, инспирированная венгерскими властями даже для создания сравнения. Мол, есть более жесткие силы по сравнению с повесткой дня венгерского премьера. Поэтому подобные заявления из Венгрии должны вызвать гораздо больше внимания и резонанса", — подытожил Яременко.

Напомним, по мнению главы Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, заявления венгерских и румынских ультраправых о вероятности аннексии Закарпатья и Буковины соответственно — не являются официальными позициями Венгрии и Румынии.

Речь идет исключительно о заявлениях маргинальных политиков, не имеющих реального влияния на политику. Ни один ответственный политик обеих стран не выдвигает территориальные претензии к Украине.

Дмитрий Кулеба
Андрей Ермак
Румыния
Венгрия
Украина

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