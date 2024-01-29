Анексія Закарпаття та Буковини: коментар Яременка

Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак та Петер Сійярто на зустрічі в Ужгороді. Фото: ТГ/Андрій Єрмак

Угорщина та Румунія є абсолютно різними країнами, відтак заяви їхніх політичних партій теж слід коментувати по-різному. І якщо заяви з боку румунських ультраправих не поділяються більшістю політикуму, то на подібні заяви з боку Угорщини слід звернути увагу.

Поле для таких кроків фактично створює недружнє ставлення до України з боку офіційного Будапешту.



Про це Новини.LIVE сказав дипломат та депутат "Слуга народу" Богдан Яременко.

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За словами дипломата, заява румунського ультраправого політика про те, що Румунія має анексувати українські території, є далекою від центру.

Богдан Яременко. Фото: google.com

Вона не поділяється переважною більшістю парламентських партій, урядовою коаліцією і т.д. Мовляв, це із розряду диваків, які є у кожній країні, і якщо за ними не стоїть певна більша гра, вони мають право на існування.

Але Румунія абсолютно чітко стоїть на позиції територіальній цілістності України і дуже відповідально поводить себе, як член міжнародного співтовариства та НАТО.

"Тому реагувати якось на подібну заяву з боку румунських партій не варто. Але це справа дипломатів, вони можуть звернутися з вимогою надання якигось роз'яснень, а можуть навіть і не звертатися, якщо людина (яка робить заяви. — Ред.) нічого із себе не представляють", — зауважив Яременко.

А от в Угорщині, на його думку, ситуація зовсім інша. Угорський уряд проводить націоналістичну політику і це не просто риторика, а реально крайньоправа політика.

Тобто офіційний уряд сам створює підстави для подібних заяв, адже постійно ставить під сумнів спроможність України захистити себе. Уряд в Угорщині змінюється, але політика залишається незмінною. І вона офіційно не дружня.

"Тому подібні заяви з їхнього боку вимагають більш серйозної уваги. Адже це може бути гра, інспірована угорською владою навіть для створення порівняння. Мовляв, є більш жорсткі сили у порівнянні порядком денним угорського прем'єра. Тому подібні заяви з Угорщини повинні викликати значно більше уваги і резонансу", — підсумував Яременко.

Нагадаємо, на думку голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, заяви угорських та румунських ультраправих про ймовірність анексії Закарпаття та Буковини відповідно — не є офіційними позиціями Угорщини та Румунії.

Наразі йдеться виключно про заяви маргінальних політиків, які не мають реального впливу на політику. Жоден відповідальний політик обох країн не висуває територіальні претензії до України.