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Анексія Закарпаття та Буковини: Яременко прокоментував скандальні заяви

29 січня 2024 19:26
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Анексія Закарпаття та Буковини: коментар Яременка
Дмитро Кулеба, Андрій Єрмак та Петер Сійярто на зустрічі в Ужгороді. Фото: ТГ/Андрій Єрмак
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Угорщина та Румунія є абсолютно різними країнами, відтак заяви їхніх політичних партій теж слід коментувати по-різному. І якщо заяви з боку румунських ультраправих не поділяються більшістю політикуму, то на подібні заяви з боку Угорщини слід звернути увагу.

Поле для таких кроків фактично створює недружнє ставлення до України з боку офіційного Будапешту.
 
Про це Новини.LIVE сказав дипломат та депутат "Слуга народу" Богдан Яременко.

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За словами дипломата, заява румунського ультраправого політика про те, що Румунія має анексувати українські території, є далекою від центру.

яременко
Богдан Яременко. Фото: google.com

Вона не поділяється переважною більшістю парламентських партій, урядовою коаліцією і т.д. Мовляв, це із розряду диваків, які є у кожній країні, і якщо за ними не стоїть певна більша гра, вони мають право на існування. 

Але Румунія абсолютно чітко стоїть на позиції територіальній цілістності України і дуже відповідально поводить себе, як член міжнародного співтовариства та НАТО. 

"Тому реагувати якось на подібну заяву з боку румунських партій не варто. Але це справа дипломатів, вони можуть звернутися з вимогою надання якигось роз'яснень, а можуть навіть і не звертатися, якщо людина (яка робить заяви.  Ред.) нічого із себе не представляють", — зауважив Яременко.

А от в Угорщині, на його думку, ситуація зовсім інша. Угорський уряд проводить націоналістичну політику і це не просто риторика, а реально крайньоправа політика.

Тобто офіційний уряд сам створює підстави для подібних заяв, адже постійно ставить під сумнів спроможність України захистити себе. Уряд в Угорщині змінюється, але політика залишається незмінною. І вона офіційно не дружня. 

"Тому подібні заяви з їхнього боку вимагають більш серйозної уваги. Адже це може бути гра, інспірована угорською владою навіть для створення порівняння. Мовляв, є більш жорсткі сили у порівнянні порядком денним угорського прем'єра. Тому подібні заяви з Угорщини повинні викликати значно більше уваги і резонансу", — підсумував Яременко.

Нагадаємо, на думку голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, заяви угорських та румунських ультраправих про ймовірність анексії Закарпаття та Буковини відповідно — не є офіційними позиціями Угорщини та Румунії.

Наразі йдеться виключно про заяви маргінальних політиків, які не мають реального впливу на політику. Жоден відповідальний політик обох країн не висуває територіальні претензії до України.

Дмитро Кулеба
Андрій Єрмак
Румунія
Угорщина
Україна

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