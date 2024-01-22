Аналитики рассказали, когда российский завод "Новатэк" возобновит работу после атаки БпЛА

Пожар на российском заводе "Новатэк". Фото: REUTERS/SCANPIX

Аналитики заявили, что российский завод "Новатэк" на побережье Балтийского моря, который недавно был атакован беспилотниками, может возобновить работу через несколько недель. Они также прогнозируют, что в противном случае это может произойти в течение месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков московской брокерской компании BCS.

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Возобновление работы российского "Новатэка"

"Мы полагаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", – отметили аналитики московской брокерской компании BCS.

В воскресенье, 21 января, завод заявил, что приостановил некоторые операции на огромном экспортном терминале в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе.

По информации росСМИ, в результате атаки БпЛА были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия РФ и другие государственные органы принимают необходимые меры, в частности, по противовоздушной обороне.

"Новатэк" получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, на переработку около 7 миллионов метрических тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для производства нефтепродуктов.

По словам аналитиков, теперь завод будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.

Инвестбанк "Синара" прогнозирует, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатэка".

Завод также экспортирует газовый конденсат из арктического порта Сабетта. В 2023 году экспорт вырос до 960 000 тонн с 800 000 тонн в 2022 году.

К тому же в прошлом году РФ экспортировала рекордный объем нефти, используемой для производства нефтехимических продуктов в Азию.

"Новатэк экспортирует достаточно много легкой и тяжелой нефти, около 2 млн тонн каждой... значительная часть этой продукции попадает в Сингапурский пролив, Тайвань и Китай", — отметил руководитель отдела сжиженных углеводородов энергетической консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.

Напомним, в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горел угольный терминал компании "Новатэк". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.

Также мы писали, что атака, которая произошла в ночь на 21 января, на морской терминал в российском поселке Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.

Добавим, в результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области остановил свою работу. Он является одним из самых новых и важных в России.