Аналитики рассказали, когда российский завод "Новатэк" возобновит работу после атаки БпЛА
Аналитики заявили, что российский завод "Новатэк" на побережье Балтийского моря, который недавно был атакован беспилотниками, может возобновить работу через несколько недель. Они также прогнозируют, что в противном случае это может произойти в течение месяцев.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков московской брокерской компании BCS.
Возобновление работы российского "Новатэка"
"Мы полагаем, что завод, скорее всего, вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", – отметили аналитики московской брокерской компании BCS.
В воскресенье, 21 января, завод заявил, что приостановил некоторые операции на огромном экспортном терминале в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе.
По информации росСМИ, в результате атаки БпЛА были повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что армия РФ и другие государственные органы принимают необходимые меры, в частности, по противовоздушной обороне.
"Новатэк" получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, на переработку около 7 миллионов метрических тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для производства нефтепродуктов.
По словам аналитиков, теперь завод будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.
Инвестбанк "Синара" прогнозирует, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатэка".
Завод также экспортирует газовый конденсат из арктического порта Сабетта. В 2023 году экспорт вырос до 960 000 тонн с 800 000 тонн в 2022 году.
К тому же в прошлом году РФ экспортировала рекордный объем нефти, используемой для производства нефтехимических продуктов в Азию.
"Новатэк экспортирует достаточно много легкой и тяжелой нефти, около 2 млн тонн каждой... значительная часть этой продукции попадает в Сингапурский пролив, Тайвань и Китай", — отметил руководитель отдела сжиженных углеводородов энергетической консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.
Напомним, в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горел угольный терминал компании "Новатэк". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.
Также мы писали, что атака, которая произошла в ночь на 21 января, на морской терминал в российском поселке Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.
Добавим, в результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области остановил свою работу. Он является одним из самых новых и важных в России.
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