Аналітики розповіли, коли російський завод "Новатек" поновить роботу після атаки БпЛА

Пожежа на російському заводі "Новатек". Фото: REUTERS/SCANPIX

Аналітики заявили, що російський завод "Новатек" на узбережжі Балтійського моря, який нещодавно був атакований безпілотниками, може поновити роботу через декілька тижнів. Вони також прогнозують, що в іншому випадку це може відбутися протягом місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналітиків московської брокерської компанії BCS.

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Відновлення роботи російського "Новатеку"

"Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців", – зазначили аналітики московської брокерської компанії BCS.

У неділю, 21 січня, завод заявив, що призупинив деякі операції на величезному експортному терміналі в Балтійському морі і "технологічний процес" на комплексі.

За інформацією росЗМІ, в результаті атаки БпЛА було пошкоджено два резервуари для зберігання і насосну станцію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що армія РФ та інші державні органи вживають необхідних заходів, зокрема, щодо протиповітряної оборони.

"Новатек" отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, на переробку близько 7 мільйонів метричних тонн на рік з Пуровського заводу в Західному Сибіру для виробництва нафтопродуктів.

За словами аналітиків, тепер завод буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Інвестбанк "Сінара" прогнозує, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

Завод також експортує газовий конденсат з арктичного порту Сабетта. У 2023 році експорт зріс до 960 000 тонн з 800 000 тонн у 2022 році.

До того ж минулого року РФ експортувала рекордний обсяг нафти, яка використовується для виробництва нафтохімічних продуктів до Азії.

"Новатек експортує досить багато легкої і важкої нафти, близько 2 млн тонн кожної... значна частина цієї продукції потрапляє в Сінгапурську протоку, Тайвань і Китай", — наголосив керівник відділу зріджених вуглеводнів енергетичної консалтингової компанії FGE Арман Ашраф.

Нагадаємо, в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії горів вугільний термінал компанії "Новатек". Зі слів очевидців, перед пожежею пролунали два вибухи.

Також ми писали, що атака, яка сталася в ніч проти 21 січня, на морський термінал в російському селищі Усть-Луга є спецоперацією Служби безпеки України. Зазначається, що по цілі влучно відпрацювали БпЛА.

Додамо, внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області зупинив свою роботу. Він є одним з найновіших та найважливіших в Росії.