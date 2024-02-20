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Американские инструкторы будут преподавать в украинских военных вузах

20 февраля 2024 21:51
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Илья Рябинин
редактор
Американские инструкторы будут преподавать в украинских военных вузах
Американский военнослужащий учит бойца ВСУ пользоваться ПТРК "Джавелин". Фото иллюстративное: Милитарный
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Американские военные инструкторы смогут преподавать в украинских военных высших учебных заведениях. Это становится возможным в сотрудничестве американского фонда Ukrainian Freedom Fund и Генштабом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Американские инструкторы будут преподавать в военных вузах

Преподавание американскими инструкторами обсуждалось во время встречи заместителя министра обороны Украины Наталии Калмыковой с представителями американской компании Sonata, оказывающей западную военную экспертизу, консультации и материальную помощь Украине.

В ведомстве также добавили, что в рамках тестирования этого военно-образовательного пилотного проекта в одном из украинских учебных центров будет введена система оценивания, используемая в американской армии. Целью тестирования такого проекта станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии смогут получить звание младшего офицерского состава, например, сержанта.

Американские инструкторы будут преподавать в украинских военных вузах
Источник: Telegram

"Мы должны сейчас максимально учить будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру. Ведь от нее зависит будущее украинской армии", — подчеркнула Наталья Калмыкова.

Чиновница добавила, что масштабные учения в Украине с помощью американских специалистов смогут решить немало актуальных проблем в украинской армии.

Напомним, ранее Минобороны Украины совместно с "Государственным оператором тыла" анонсировали появление IT-решения, направленного на подачу заявок, чтобы поставлять продукты питания военным частям.

В то же время в Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают антитепловизионный плащ-пончо для военных, который будет поглощать инфракрасное излучение человеческого тела.

США
образование
Минобороны
военные учения
учеба
Украина

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