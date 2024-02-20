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Американські інструктори викладатимуть в українських військових вишах

20 лютого 2024 21:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Американські інструктори викладатимуть в українських військових вишах
Американський військовослужбовець навчає бійця ЗСУ користуватись ПТРК "Джавелін". Фото ілюстративне: Мілітарний
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Американські військові інструктори зможуть викладати в українських військових вищих навчальних закладах. Це стає можливим у співпраці американського фонду Ukrainian Freedom Fund та Генштабом Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міноборони України.

Американські інструктори викладатимуть у військових вишах

Викладання американськими інструкторами обговорювалося під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata, яка надає західну військову експертизу, консультації та матеріальну допомогу Україні. 

У відомстві також додали, що в рамках тестування цього військово-освітнього пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів буде введено систему оцінювання, яка використовується в американській армії. Метою тестування такого проєкту стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть отримати звання молодшого офіцерського складу, наприклад, сержанта.

Американські інструктори викладатимуть в українських військових вишах
Джерело: Telegram

"Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії", — наголосила Наталія Калмикова. 

Урядовиця додала, що масштабні навчання в Україні за допомогою американських спеціалістів зможуть вирішити чимало актуальних проблем в українській армії. 

Нагадаємо, раніше Міноборони України спільно з "Державним оператором тилу" анонсували появу IT-рішення, спрямованого на подання заявок аби постачати харчові продукти військовим частинам.

Водночас в Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійний плащ-пончо для військових, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання людського тіла. 

США
освіта
Міноборони
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Україна

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