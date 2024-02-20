Американські інструктори викладатимуть в українських військових вишах
Американські військові інструктори зможуть викладати в українських військових вищих навчальних закладах. Це стає можливим у співпраці американського фонду Ukrainian Freedom Fund та Генштабом Збройних Сил України.
Про це повідомляє Міноборони України.
Американські інструктори викладатимуть у військових вишах
Викладання американськими інструкторами обговорювалося під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata, яка надає західну військову експертизу, консультації та матеріальну допомогу Україні.
У відомстві також додали, що в рамках тестування цього військово-освітнього пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів буде введено систему оцінювання, яка використовується в американській армії. Метою тестування такого проєкту стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть отримати звання молодшого офіцерського складу, наприклад, сержанта.
"Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії", — наголосила Наталія Калмикова.
Урядовиця додала, що масштабні навчання в Україні за допомогою американських спеціалістів зможуть вирішити чимало актуальних проблем в українській армії.
Нагадаємо, раніше Міноборони України спільно з "Державним оператором тилу" анонсували появу IT-рішення, спрямованого на подання заявок аби постачати харчові продукти військовим частинам.
Водночас в Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення розробляють анти-тепловізійний плащ-пончо для військових, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання людського тіла.
Читайте Новини.LIVE!