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Американские аналитики подтвердили арест экс-замминистра обороны России Булгакова

27 июля 2024 12:38
Галина Шподарева - редактор
В России за коррупцию арестовали экс-заместителя Минобороны Булгакова
Дмитрий Булгаков. Фото: Минобороны РФ
Галина Шподарева - редактор

Российская Федеральная служба безопасности арестовала бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Военного обвиняют в коррупции.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 27 июля.

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Арест экс-заместителя министра обороны России стал последним шагом в целенаправленных усилиях Кремля по устранению высших должностных лиц российского оборонного ведомства с апреля 2024 года.

По данным росСМИ, Булгаков использовал свою должность в Министерстве обороны России для лоббирования интересов Грязинского продовольственного комбината, который выигрывал контракты на питание с МО и поставлял некачественные продукты по высоким ценам российским военным.

"В апреле 2024 года российские власти арестовали топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината за хищение средств по контрактам Минобороны, а 26 июля кремлевская лента новостей ТАСС заявила, что материалы дела Булгакова указывают на то, что Булгаков является подозреваемым по этому же делу. Булгаков курировал российскую военную логистику в должности заместителя министра обороны с 2008 по 2022 год, а в 2016 году Кремль наградил Булгакова орденом "Герой России", — говорится в отчете.

С должности заместителя МО России Булгакова уволили в сентябре 2022 года. Тогда минобороны РФ заявило, что он был переведен на другую, не указанную должность. Российский инсайдерский источник утверждал, что российские власти ведут расследование в отношении Булгакова с 2022 года и ранее вызывали Булгакова в качестве свидетеля по неопределенному количеству дел о коррупции в Минобороны. 

Напомним, в мае росСМИ сообщили, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уходит в отставку с поста. Глава Кремля Владимир Путин предложил замену.

Также мы писали, после отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ британская разведка заявила, что не ожидает значительных изменений во время войны в Украине со стороны России.

Вместо Шойгу на должность министра обороны РФ назначен Андрей Белоусов — для обеспечения большей эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями российских вооруженных сил.

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