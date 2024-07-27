В Росії за корупцію арештували ексзаступника Міноборони Булгакова

Дмитро Булгаков. Фото: Міноборони РФ

Російська Федеральна служба безпеки заарештувала колишнього заступника міністра оборони Росії генерала армії Дмитра Булгакова. Військового звинувачують у корупції.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 27 липня.

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Арешт Дмитра Булгакова — що відомо

Арешт ексзаступника міністра оборони Росії став останнім кроком у цілеспрямованих зусиллях Кремля з усунення вищих посадових осіб російського оборонного відомства з квітня 2024 року.

За даними росЗМІ, Булгаков використовував свою посаду в Міністерстві оборони Росії для лобіювання інтересів Грязинського продовольчого комбінату, який вигравав контракти на харчування з МО і постачав неякісні продукти за високими цінами російським військовим.

"У квітні 2024 року російська влада заарештувала топ-менеджерів Грязинського харчового комбінату за розкрадання коштів за контрактами Міноборони, а 26 липня кремлівська стрічка новин ТАСС заявила, що матеріали справи Булгакова вказують на те, що Булгаков є підозрюваним у цій же справі. Булгаков курирував російську військову логістику на посаді заступника міністра оборони з 2008 по 2022 рік, а у 2016 році Кремль нагородив Булгакова орденом "Герой Росії", — йдеться у звіті.

З посади заступника МО Росії Булгакова звільнили у вересні 2022 року. Тоді міноборони РФ заявило, що він був переведений на іншу, не зазначену посаду. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що російська влада веде розслідування щодо Булгакова з 2022 року і раніше викликала Булгакова як свідка у невизначеній кількості справ про корупцію в Міноборони.

Нагадаємо, у травні росЗМІ повідомили, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу йде у відставку з посади. Очільник Кремля Володимир Путін запропонував заміну.

Також ми писали, після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ британська розвідка заявила, що не очікує значних змін під час війни в Україні з боку Росії.

Замість Шойгу на посаду міністра оборони РФ призначено Андрія Бєлоусова — для забезпечення більшої ефективності оборонних витрат і більш тісної координації між оборонними галузями та потребами російських збройних сил.