Адмирал Николай Евменов уволен - кто его заменит

Адмирал Военно-морских сил РФ Николай Евменов. Фото: росСМИ

Главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 10 марта.

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Официально о смене главнокомандующего не сообщалось, утверждается, что назначение Моисеева уже было озвучено в личном составе.

"Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется", — говорится в сообщении.

Что известно о Николае Евменове

Николай Евменов занимал должность главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года, однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину попал под санкции со стороны США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

Напомним, по словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, численность ракетоносителей, входящих в состав Черноморского флота РФ, назвать сложно. Часть из них действительно используются для обстрелов, но есть и те, которые выполняют роль обороны и ни разу не стреляли.

Кроме того, 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".