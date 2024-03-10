Адмірала Миколу Євменова звільнено - хто його замінить

Адмірал Військово-морських сил РФ Микола Євменов. Фото: росЗМІ

Головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку. Тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача призначено командувача Північного флоту Олександра Моісєєва.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 10 березня.

Читайте також:

Адмірала ВМС Росії відправили у відставку

Офіційно про зміну головнокомандувача не повідомлялося, стверджується, що призначення Моісєєва вже було озвучено в особовому складі.

"Адмірал Микола Євменов поки що значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна — до свого кабінету він уже не повернеться", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Миколу Євменова

Микола Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року, проте після початку повномасштабного російського вторгнення до України потрапив під санкції з боку США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.

Нагадаємо, за словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, чисельність ракетоносіїв, що входять до складу Чорноморського флоту Росії, назвати складно. Частина з них справді використовуються для обстрілів, але є й ті, що виконують роль оборони і жодного разу не стріляли.

Крім того, 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти й внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".