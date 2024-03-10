Адмірала Миколу Євменова звільнено - хто його замінить

Адмірала Військово-морських сил РФ Миколу Євменова відправили у відставку — хто його замінить
Головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку. Тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача призначено командувача Північного флоту Олександра Моісєєва.
Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 10 березня.
Адмірала ВМС Росії відправили у відставку
Офіційно про зміну головнокомандувача не повідомлялося, стверджується, що призначення Моісєєва вже було озвучено в особовому складі.
"Адмірал Микола Євменов поки що значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна — до свого кабінету він уже не повернеться", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Миколу Євменова
Микола Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року, проте після початку повномасштабного російського вторгнення до України потрапив під санкції з боку США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.
Нагадаємо, за словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, чисельність ракетоносіїв, що входять до складу Чорноморського флоту Росії, назвати складно. Частина з них справді використовуються для обстрілів, але є й ті, що виконують роль оборони і жодного разу не стріляли.
Крім того, 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти й внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".
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