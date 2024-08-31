В Кремле приказали чиновникам меньше говорить о срочниках в Курской области и больше фотографироваться с гуманитаркой

Диктатор РФ Владимир Путин. Иллюстративное фото: росСМИ

В Кремле решили не использовать наступление ВСУ в Курской области для "патриотического подъема" населения. Политикам рекомендовали не говорить о срочниках, а лучше позировать с гуманитарной помощью.

Об этом 30 августа, в пятницу пишет оппозиционное российское издание "Вёрстка".

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Согласно источникам издания, из методичек и рекомендаций для федеральных чиновников и губернаторов, которые есть в распоряжении редакции, следует, что властям важнее сохранить ощущение, что ситуация под контролем.

"Хотя "ястребы" настаивали на том, что это очень удобный повод бить тревогу: людей на фронте объективно не хватает. Но было принято решение о том, что риски слишком велики", — утверждает собеседник издания в Кремле.

Публичным политикам рекомендуют воздержаться от оценок и анализа вторжения в Курскую область, следует из методички "Единой России" для партийцев. Пресс-службам губернаторов рекомендовали быть "оперативными и регулярными" в выдаче информации по ситуации, но эти данные должны быть согласованы с силовыми ведомствами.

В перечне рекомендаций для членов "Единой России" говорится и о высказываниях в соцсетях. Партийцам предлагается отчитываться о сборе гуманитарной помощи, подчеркивать, что Курской области "помогает вся страна". Власти субъектов Кремля рекомендуют готовить пункты временного размещения и резервировать койкоместа для возможных беженцев.

Кроме того, федеральным политикам рекомендовано вообще не упоминать тему солдат срочной службы. Их возвращение из плена не комментируют, по словам источника, чтобы не вспоминать лишний раз, и из-за "неоднозначного отношения к пленным".

"Чтобы не думали, что это норма, казаться целыми подразделениями", — говорит источник журналистов в Кремле.